Sambenedettese, Massi: "Quando saremo pronti tenteremo il salto di categoria"

È un'analisi a 360° quella che Vittorio Massi, presidente della Sambenedettese, ha fatto attraverso i microfoni di Rai Radio 1 Sport.

"Vogliamo lavorare bene e, allo stesso tempo, divertirci - spiega in relazione alla situazione societaria - senza che nessuno venga messo in difficoltà. Non abbiamo un euro di debito e paghiamo gli stipendi entro l’undici di ogni mese. Non lo nego, che una grossa mano ce la danno i tifosi che riempiono lo stadio in ogni partita, e gli sponsor. Senza dimenticare i giovani di prospettiva che vogliamo lanciare in categoria superiori. Poi, quando saremo pronti, cercheremo di fare il salto di categoria. A San Benedetto ci si aspetta tanto perché si guarda sempre all’Ascoli, ma dobbiamo pensare a noi".

Sull'aspetto tecnico, invece, spiega: "Nella passata stagione abbiamo ceduto un giovane come Lonardo all’Atalanta e in questa stagione abbiamo tanti ragazzi che sono visionati da importanti club professionistici. Ci sono un grande staff tecnico capeggiato da Palladini ed il ds De Angelis che me lo invidiano in tanti. A San Benedetto è tornato il vero calcio. Dopo tanti anni di difficoltà, i tifosi, appena arrivai nel 2023, mi evidenziarono che la Samb non era più nel grande calcio e ci hanno chiesto la tranquillità e la stiamo dando"