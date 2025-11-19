TMW Dawidowicz: "Arabia Saudita? Nessuno parlava inglese, le donne non escono senza uomini"

Il difensore centrale polacco Pawel Dawidowicz, che ha lasciato l'Hellas Verona alla fine dello scorso campionato, ha parlato dei motivi per cui ha salutato l'Arabia Saudita, un divorzio lampo dovuto a problemi extra calcio. “Sì, sono andato là da solo per il ritiro, tre settimane. Dopo è arrivata la mia famiglia: ho un bimbo piccolo e mia moglie è incinta. Era davvero troppo difficile stare lì, per diversi motivi”.

Tipo?

“Quasi ogni giorno dovevo andare all’ospedale per delle visite di controllo ed era complicato. Nessuno parla inglese, forse tre persone in tutta la città”.

Solo questo?

“No, le donne non possono uscire senza un uomo. E devono rimanere coperte, solo gli occhi non sono velati”.

Ha provato a cambiare le cose?

“Sì, ho fatto delle richieste, ma mi rimandavano sempre a domani. A un certo punto mi sono stufato e ho deciso che c’erano cose più importanti del calcio, come la mia famiglia”.

Che offerte aveva?

“Parecchie, anche in Serie A. Poi ne aspettavo dalla Spagna, una anche dalla Germania. Però avevo visto che in Arabia spendono molto, pensavo che la vita potesse essere buona. Forse a Riyad è meglio, ma dove stavo io si parlava davvero solo arabo. Non posso essere sempre egoista, a questa età ci sono cose più importanti dei soldi”.