Catania, Pelligra: "Orgoglioso di ciò che stiamo facendo. Felice per Torre del Grifo"

Torna a parlare il presidente del Catania, Ross Pelligra. E lo ha fatto attraverso le colonne de La Sicilia per fare il punto della situazione sulla formazione rossazzurra:

"C’è da lavorare, ma ogni volta che torno provo un senso di orgoglio per quello che portiamo avanti. Siamo fiduciosi, sono convinto che ci rifaremo. Dobbiamo usare tutte le energie per concentrarci sulla gara e nessun altro argomento. Non sprechiamo fatica se non per preparare e giocare la gara".

L'imprenditore italo-australiano, poi, affronta anche il tema legato all'acquisizione di Torre del Grifo, storico centro sportivo del club etneo rimasto chiuso dopo il fallimento della gestione Pulvirenti: "Dico sempre che agiremo rispettando i regolamenti e le leggi. L’importante è che il centro sportivo adesso è del Catania, ci tenevo tanto per la città, per la società e per il nostro futuro. Questo mi rende felice, orgoglioso"