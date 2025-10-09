De Biasi: "Conte ha mandato un messaggio a De Bruyne in conferenza, un tecnico fa così"

Mister Gianni De Biasi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ha commentato così l'attualità del Napoli di Conte, con la questione tattica come principale protagonista:

"Se si vince non bisogna cambiare nulla, la squadra ha una sua fisionomia. I giocatori interpretano il calcio in maniera diversa, chi gioca un po' più avanti detta i tempi e il gioco. Ci sono tante soluzioni, Conte non si scervellerà più di tanto e metterà i migliori giocatori. Si dovranno fare delle valutazioni in base al recupero dei giocatori che oggi non sono disponibili, l’allenatore del Napoli ha l’esperienza giusta per gestire questa situazione. Quando noi allenatori andiamo in conferenza stampa vogliamo mandare dei messaggi ai calciatori, come per esempio per il caso di Conte-De Bruyne”.

L'ex Napoli Omar El Kaddouri su De Bruyne

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Omar El Kaddouri ha parlato così di Kevin De Bruyne: "Parliamo di un giocatore straordinario - riporta TuttoNapoli.net -. In Italia ce ne sono pochissimi come lui. Forse non è ancora abituato a difendere con l’intensità che chiede Conte, ma gli serve solo un po’ di tempo per adattarsi. Ha giocato per tanti anni in Inghilterra, dove il calcio è diverso, più fisico, meno tattico. Già nelle ultime partite si è visto che sta tornando al suo livello, e secondo me farà grandi cose quest’anno per il Napoli. Può togliere spazio a McTominay? Quando arriva un giocatore come De Bruyne, la squadra deve adattarsi. L’anno scorso McTominay è stato decisivo, ma ora bisogna trovare un nuovo equilibrio. È normale. De Bruyne deve adattarsi al gioco del Napoli, e anche i compagni devono abituarsi a giocare con lui".