De Bruyne è tornato per restare: il Napoli rifletteva sulla separazione, ma ora ci ripensa

Kevin De Bruyne è tornato per restare. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Mattino, secondo il quale il Napoli starebbe rivalutando il futuro del trequartista belga. Dopo aver pensato di separarsi dall'ex Manchester City già quest'estate, il club partenopeo adesso potrebbe aver infatti cambiato idea, anche perché KDB ha un altro anno di contratto con gli azzurri.

Il calciatore classe 1991 è rientrato da un lungo infortunio nella partita vinta 2-1 contro il Torino lo scorso 6 marzo e ieri col Lecce ha aumentato il suo minutaggio, passando da 11 a 45 minuti giocati. "Il Mondiale americano sarà il suo ultimo grande palcoscenico, anche se la strepitosa condizione fisica e atletica, spalancano le porte anche ad altre tappe. Se il Napoli aveva pensato a separarsi da lui la prossima estate, ora ci ripensa", sentenzia il quotidiano.

I numeri stagionali di De Bruyne

Con la maglia del Napoli De Bruyne ha finora collezionato 13 presenze, 4 gol e 2 assist con 816 minuti giocati.