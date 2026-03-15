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De Bruyne cambia il Napoli, il Lecce si arrende dopo un gran primo tempo. Paura per Banda

De Bruyne cambia il Napoli, il Lecce si arrende dopo un gran primo tempo. Paura per BandaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Michele Pavese

Il Napoli ha vinto e ha anche ricordato a tutti perché nelle partite difficili servono campioni e carattere. Contro il Lecce, al Maradona, gli azzurri hanno faticato, sofferto e rischiato di compromettere il match, ma la qualità dei singoli e le mosse di Antonio Conte hanno trasformato un primo tempo opaco in una vittoria preziosissima.

Dopo 45' ben interpretati dagli ospiti, coraggiosi e organizzati, l'ingresso di Kevin De Bruyne è stato il punto di svolta: il Napoli ha trovato ritmo, idee e verticalità, ribaltando subito il risultato. Rasmus Højlund ha confermato la sua costanza con il decimo gol in campionato, mentre Matteo Politano ha interrotto un digiuno che durava da poco meno di un anno, trovando il gol vittoria. Nell'ultimo tratto il Napoli ha controllato le timide offensive degli avversari ma c'è stato anche un momento di apprensione: Lameck Banda ha accusato un malore ed è subito soccorso dai due staff medici. Fortunatamente le sue condizioni si sono presto stabilizzate.

Il messaggio è chiaro: le partite difficili le vincono i campioni, e il Napoli ha dimostrato di averne a sufficienza per affrontare qualsiasi sfida. In questo finale di stagione serrato, la squadra di Conte non solo continua a raccogliere punti utili per la zona Champions e per continuare a coltivare sogni più grandi, ma lancia un segnale: la rosa ha tutte le carte per giocarsela fino in fondo, se si apriranno spiragli.

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