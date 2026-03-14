I campioni che cambiano le partite: De Bruyne l'arma in più di Conte, ingresso decisivo

Il Napoli di Antonio Conte conferma ancora una volta una verità semplice: le partite difficili le vincono i campioni. Contro il Lecce, la squadra azzurra ha rischiato, ha sofferto e, soprattutto nel primo tempo, è sembrata incapace di reagire. Ma la qualità individuale e la lucidità dell’allenatore hanno ribaltato una situazione che poteva trasformarsi in incubo, trasformando 45' opachi in una vittoria preziosissima. L'ingresso di Kevin De Bruyne ha cambiato tutto: i campioni in carica, apparsi statici e disordinati, hanno trovato nuove energie, idee e verticalità.

Il segnale arriva dai numeri ma soprattutto dal peso dei protagonisti: Rasmus Højlund conferma la sua costanza segnando il decimo gol in campionato, mentre Matteo Politano rompe un digiuno lunghissimo e torna al gol dopo 43 partite tra tutte le competizioni, ricordando quanto una giocata individuale possa cambiare il destino di un match. La dimostrazione che, anche quando il gioco latita e la partita sembra fuori controllo, la profondità della rosa fa la differenza.

Questa vittoria, la terza consecutiva, non è solo un altro risultato utile: è un manifesto di qualità e un promemoria che il Napoli può vincere anche le partite più ostiche contando sulle giocate dei singoli. In un finale di stagione così serrato, la lezione è chiara: servono i campioni per far girare partite che sembrano già perse. E stasera il Napoli lo ha ricordato a tutti.