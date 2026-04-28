TMW "Questa squadra deve rimanere forte": ma De Rossi ha già cambiato il Genoa. I numeri

Una sconfitta che fa "rodere", parafrasando quanto detto dal mister in conferenza, quella di domenica scorsa contro il Como. Uno 0-2 che non va certamente ad inficiare il percorso del Genoa in questo campionato. Una salvezza non ancora aritmetica ma che è in tasca da un paio di giornate, dal successo di Pisa firmato Colombo-Ekhator. Una risalita importante partita partita da quota sei punti dello scorso novembre, dopo la vittoria dei traghettatori Murgita e Criscito, e culminata con i 39 punti attuali. Una rincorsa merito soprattutto del lavoro di mister Daniele De Rossi e staff, entrato nel cuore della tifoseria rossoblù.

Il Genoa guarda avanti

E adesso si guarda al futuro. Quello più recente ci dice che restano ancora quattro giornate da disputare, tre in trasferta ed una a Marassi contro il Milan, e c'è un campionato da chiudere al meglio. Ragionando invece ad ampio raggio, ci sarà poi una stagione da impostare e da preparare con il tecnico romano che dopo il match contro i lariani in conferenza stampa ha dichiarato: "Ci faremo una chiacchierata poi perché questa squadra deve rimanere forte".

Numeri importanti

Ma questo Genoa di fatto ha già cambiato passo dopo il suo avvento. I punti conquistati sotto la sua gestione sono ben 33 che collocano Vasquez e compagni al decimo posto in questa speciale graduatoria a due lunghezze dall'ottava piazza. Bene ha fatto anche l'attacco: nelle 24 partite con DDR in panchina sono 34 i gol, il sesto miglior dato dopo Inter, Como, Juventus, Roma e Napoli.