Di Jeff Ekhator l'ultimo gol del 2025: 359 giorni fa il primo fu di Joel Pohjanpalo
E' stato del genoano Jeff Ekhator l'ultimo gol del 2025 di Serie A: il bomber dell'Under 21 azzurra ha reso leggermente meno amara la sconfitta del Genoa all'Olimpico di Roma. Un anno fa, per l'esattezza 359 giorni, era stato di Joel Pohjanpalo, in quel momento in forza al Venezia, il primo gol dell'anno solare. Lo realizzò in modo piuttosto rocambolesco sfruttando al meglio un errore al rinvio di Vazquez, portiere dell'Empoli.
