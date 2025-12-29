Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
Dusan Vlahovic, attualmente ai box ma destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione, fa gola in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito da Marca, il Barcellona si sarebbe infatti mosso in maniera concreta per il centravanti serbo.
Secondo il portale online del quotidiano spagnolo, sarebbe partito un primo contatto, per capire la situazione. Non sarebbe nemmeno da escludere un’eventuale offensiva già a gennaio, anche se Vlahovic rientrerà in campo solo nella seconda metà di febbraio, nel migliore dei casi.
Per il Barça, l’eventuale arrivo di Vlahovic servirebbe a rimpiazzare un altro big in partenza a parametro zero. A fine stagione scadrà infatti il contratto di Robert Lewandowski, accostato anche al Milan nelle ultime settimane.
