Napoli, Di Lorenzo: "4-3-3 senza De Bruyne? Rosa di valore, siamo tutti pronti"

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, è intervenuto al microfono di DAZN prima del match contro il Genoa: "Mercoledì è stata un'ottima prestazione in Champions League, ma in campionato veniamo da una sconfitta col Milan e vogliamo ripartire alla grande con una vittoria davanti al nostro pubblico. Il Genoa è una squadra molto fisica, l'abbiamo visto l'anno scorso, sarà importante partire bene perché quando non riesci a sbloccarle poi le partite diventano difficili. Avremo la spinta dello stadio e cercheremo di vincere".

Senza De Bruyne e col 4-3-3: oggi si torna al passato.

"La rosa è di valore, tutti sono pronti a dare una mano. Al di là delle scelte c'è un gruppo che ha un obiettivo comune e questa è la cosa importante, a prescindere da chi parte dall'inizio e da chi subentra".