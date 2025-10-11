Il capitano del Napoli intoccabile per Gattuso, Il Mattino: "Di Lorenzo spinge la Nazionale"
"Di Lorenzo spinge la Nazionale". Questo il titolo in apertura delle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Mattino. Questa sera l'Italia scenderà in campo a Tallinn per affrontare l'Estonia in un match importantissimo in chiave secondo posto. Fra gli elementi imprenscindibili c'è il capitano del Napoli che sarà sempre al suo posto sulla fascia destra dal primo minuto.
