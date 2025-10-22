Doppietta amara per McTominay, lo scozzese guarda avanti: "Nel calcio, c'è sempre un'altra partita in arrivo"

Il Napoli crolla in Olanda sotto un pesantissimo 6-2. Questo il risultato finale con il quale la squadra di Antonio Conte esce dal Philips Stadion di Eindhoven, la seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. Soltanto illusori i due gol di Scott McTominay.

Lo stesso scozzese, ai canali della UEFA, ha parlato così della partita: "È il calcio, bisogna prenderlo con le pinze. Dobbiamo difendere meglio quando sappiamo di essere in 10 uomini, per essere un po' più forti di quanto abbiamo fatto vedere negli ultimi 10-15 minuti di partita. Nel calcio, c'è sempre un'altra partita in arrivo. Quindi, dobbiamo liberarci dalle emozioni e dal dolore di questa sera e continuare a cercare di migliorare".

Il Napoli ha preso due gol rapidi del PSV nel primo tempo: "Sì, sono stati piuttosto strani. È stato come un bang, bang, ed eravamo sotto 2-1. Stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo è il calcio. Succede. È una stagione lunga. Dobbiamo cercare di restare calmi. Non possiamo impazzire e pensare a troppe cose diverse. Dobbiamo pensare partita dopo partita. L'ho sempre detto durante la mia carriera. Stasera non è andata come volevamo, per niente. Ma la prossima partita è alle porte e dobbiamo migliorare".