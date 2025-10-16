Mbappé numero uno al mondo in termini di finalizzazione per il CIES. In Italia c'è McTominay

Grazie alla collaborazione con Impect, il CIES Football Observatory ha sviluppato indici di performance su una base 100 in otto aree di gioco. L'analisi settimanale presenta i 50 calciatori di movimento con i valori più alti in ciascun dominio, considerando le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore compare solo nella classifica per l'area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

In termini di finalizzazione, Mbappé è considerato il numero uno al mondo, seguono Kane, Messi, Guirassy, Luis Diaz, Alvarez, Pavlidis, Gyokeres e sorpresa poco sotto Scott McTominay, numero uno della Serie A e unico giocatore del nostro campionato in lista. Di seguito l'elenco, basto sui seguenti valori: indice, giocatore, club attuale ed età:

100.0 - Kylian Mbappé - Real Madrid (Spagna) - 26.8 anni

96.6 - Harry Kane - Bayern Monaco (GER) - 32.2 anni

92.5 - Lionel Messi - Inter Miami (USA) - 38.3 anni

92.3 - Serhou Guirassy - Borussia Dortmund (GER) - 29.6 anni

92.3 - Luis Díaz - Bayern Monaco (GER) - 28.7 anni

91.4 - Julián Álvarez - Atletico Madrid (ESP) - 25.7 anni

91.3 - Vangelis Pavlidis - SL Benfica (POR) - 26.9 anni

90.9 - Viktor Gyökeres - Arsenal FC (ENG) - 27.3 anni

90.8 - Nicolás López - Club Nacional (URU) - 32.0 anni

90.5 - Ferran Torres - FC Barcellona (Spagna) - 25.6 anni

90.5 - Scott McTominay - SSC Napoli (ITA) - 28.8 anni

90.0 - Pedro Guilherme - CR Flamengo (BRA) - 28.3 anni

90.0 - Franco Mastantuono - Real Madrid (Spagna) - 18.1 anni

89.9 - Giorgian de Arrascaeta - CR Flamengo (BRA) - 31.3 anni

89.7 - Kaio Jorge - Cruzeiro EC (BRA) - 23.7 anni

89.5 - Denis Bouanga - Los Angeles FC (Stati Uniti) - 30.9 anni

89.5 - Ismael Saibari - PSV Eindhoven (NED) - 24.7 anni

88.7 - Claudio Spinelli - Independiente del Valle (ECU) - 28.7 anni

88.6 - Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC (Arabia Saudita) - 40.7 anni

88.2 - Ayase Ueda - Feyenoord (NED) - 27 - 1 anni

88.1 - Paulinho Fernandes - Deportivo Toluca (MEX) - 32.9 anni