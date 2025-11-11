Dove sono finiti i gol in Serie A? In cinque anni il nostro campionato ne ha persi più di 100

A.A.A gol cercasi. In Serie A non si segna più e i dati dopo undici giornate sono incredibilmente bassi. A guidare la classifica cannonieri ci sono Riccardo Orsolini e Hakan Calhanoglu, i quali hanno realizzato cinque centri: il dato più basso nella storia della Serie A. In generale, nelle 110 partite disputate in queste prime 11 giornate, i gol totali sono stati 244: una media di poco più di due a match. Non a caso è stato proprio in questa stagione - e nello specifico alla settima giornata - che si è registrato il dato più basso di reti in un singolo turno: 11.

Lo scorso anno i gol segnati dopo 11 giornate furono 301, ben 57 in più di quest'anno. Sembrano lontanissimi poi, nonostante siano passati soltanto cinque anni, i tempi in cui vennero fatti 355 gol - 111 in più di oggi - nella stagione 2020/21. Dati certamente drogati dal Covid, ma che sottolineano come si siano persi circa 10 gol a giornata da allora. In generale, da quando la Serie A è a 20 squadre, soltanto nella stagione 2010/11 è stato registrato un dato inferiore a quello di adesso.

A pesare su questa statistica c'è certamente il rendimento piuttosto deludente dei vari centravanti delle 20 squadre del campionato. Lautaro, Simeone, Bonazzoli, Bonny, Pinamonti e Castro sono i "nove" ad aver segnato più gol (4). Il caso più evidente è quello di Moise Kean, ex vice-capocannoniere alle spalle di Retegui. All’undicesima giornata dell’anno scorso aveva segnato cinque gol, oggi è fermo a quota due.