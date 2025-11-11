TMW
Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
TUTTO mercato WEB
Il Benevento ha deciso di sollevare dall'incarico Gaetano Auteri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al suo posto posto il tecnico della Primavera Antonio Floro Flores. Una decisione per certi versi inaspettata, visto che i giallorossi avevano vinto domenica sera a Foggia per 0-3 avvicinandosi al primo posto occupato dal Catania e portandosi a una sola lunghezza dalla Salernitana.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile