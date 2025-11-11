"Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte

Come spesso succede, a sgombrare il campo dai dubbi ci pensa direttamente Aurelio De Laurentiis. In casa Napoli, la sconfitta contro il Bologna - l'ennesima di una stagione con qualche passo falso di troppo - aveva infatti fatto nascere diversi rumors sul rapporto tra il tecnico Antonio Conte e l'ambiente azzurro (squadra compresa. Voci che lo stesso allenatore (“Parlerò con il club”) aveva acceso nel post partita del Dall'Ara.

A distanza di poche ora dalla gara, come detto, a riportare ordine nel Napoli ci ha pensato lo stesso presidente De Laurentiis, che sui propri profili social ha ribadito la piena fiducia ad Antonio Conte. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - il pensiero di De Laurentiis -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo".

"Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione", ha continuato il patron del Napoli. "Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli". Nei prossimi giorni è atteso un confronto diretto tra Conte e De Laurentiis, ma già la parole pubbliche del numero uno del club fanno capire bene il pensiero della società.