Palladino-Atalanta: attesa per l'annuncio. Modric verso la conferma: le top news delle 13

Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Già partito per raggiungere il ritiro con la Nazionale croata, Luka Modric alla tenera età di 40 anni sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A dopo 11 giornate e non intende abbassare i giri del motore. Il centrocampista del Milan, lasciato il Real Madrid in estate, non ha mostrato alcun segno di cedimento fisico finora, mentre la testa è rodata ampiamente per qualsiasi impegno fissato sul calendario. Per questa ragione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo pensiero va subito al futuro del giocatore. Atterrato sul pianeta rossonero con un accordo annuale firmato con opzione sul secondo anno, le premesse viste finora in stagione fanno sperare in un lieto fine e per questo il club di via Aldo Rossi sta già pensando di allungare il matrimonio con Modric. La decisione non è ancora stata presa, arriverà intorno al periodo primaverile, anche se tutto lascia credere che il prolungamento di un anno arriverà. Il Milan crede nel Pallone d'Oro croato e lo stesso numero 14 sta benissimo nel capoluogo lombardo. Così come nel gruppo di Allegri.

Altro allenatore, nuovi piani. E infatti la Juventus con Luciano Spalletti ora va alla ricerca di quello che Lobotka per lui è stato al Napoli, così come Brozovic all'Inter. Un regista, in pratica. Manuel Locatelli, capitano tra l'altro, al momento ricopre quel ruolo e non è in discussione al momento, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, in futuro il tecnico di Certaldo potrebbe preferirlo in un'altra posizione e mancherebbe dunque un cervello per il centrocampo bianconero. Per riportare la Juventus alla vittoria, a Spalletti servirà un acquisto mirato e per gennaio è cominciato il setaccio. Al momento sono due i nomi appuntati: Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia (già seguito ai tempi del Tottenham) e Adrian Bernabé in forza al Parma. Il centrocampista spagnolo classe 2001 sarebbe, però, l'alternativa al danese di 30 anni che ha più esperienza e leadership.

Kubilay Turkyilmaz, leggenda del calcio svizzero e oggi stimato opinionista a Teleticino e al Corriere del Ticino, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb svariando su vari temi, dallo stato attuale del calcio svizzero (dove ricoprirà il ruolo di brand ambassador all'AC Taverne) ai suoi ricordi legati all'esperienza italiana. (QUI l'intervista)

Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia. Il tecnico ha varcato poco fa i cancelli del centro sportivo dell’Atalanta, pochi minuti dopo l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore tecnico Tony D’Amico. A breve Palladino, che ieri ha definito l’intesa con la dirigenza della Dea, firmerà il contratto che lo legherà alla società bergamasca fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

