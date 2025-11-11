Serie C, i marcatori: il Casarano perde, ma Chiricò si avvicina comunque alla doppia cifra
Con la serata di ieri, lunedì 10 novembre, il campionato di Serie C ha mandato in archivio la 13ª giornata, che ha chiaramente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza)
6 gol: Sipos (1; Lecco)
5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano)
4 gol: Capone (3; Trento), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Maistrello (Union Brescia), Morra (1; Vicenza), Stuckler (1; Vicenza), Topalovic (Inter U23),
3 gol: Bright (Alcione), Castelli (Cittadella), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (1; Dolomiti Bellunesi), Comi (Pro Vercelli), Dore (Pergolettese), Gualandris (Ospitaletto), Gunduz (Triestina), Kamate (Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), M. Marconi (1; Alcione), Morselli (Alcione), Parker (Pergolettese), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Spinaccè (Inter U23), A. Sow (Pro Vercelli), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
6 gol: Bruzzaniti (1; Pineto), Cortesi (1; Carpi), D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese), Pattarello (1; Arezzo), Spini (1; Ravenna), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bellini (Pianese), Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Cianci (1; Arezzo), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Petrelli (1; Forlì), Sinani (Bra), Ravasio (2; Arezzo), Varela (Arezzo)
3 gol: Carraro (Gubbio), Deme (Juventus NG), Dionisi (2; Livorno), Ferrante (Ternana), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli), Stabile (Vis Pesaro), Vitali (Pontedera)
2 gol: Baldini (Bra), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Cioffi (Livorno), Coccia (Pianese), D’Andrea (Pineto), Di Biase (Bra), Franzolini (Forlì), Gala (Campobasso), Germinario (Pineto), Giovannini (Vis Pesaro), Giunti (Perugia), Jallow (Vis Pesaro), Konate (Sambenedettese), La Mantia (Gubbio), Ladinetti (1; Pontedera), Lepri (Rimini), Longobardi (Rimini), Macrì (Forlì), Magnaghi (Campobasso), Menarini (Forlì), Minaj (Bra), Okaka (Ravenna), Pedro Felipe (Juventus NG), Pellegrino (Pineto), Pettinari (1; Ternana), Rossini (Carpi), Sall (Carpi), Signorini (Gubbio), Spavone (Guidonia Montecelio), Tommasini (Gubbio), Tourè (Sambenedettese), Vacca (Juventus NG), Vezzoni (Vis Pesaro)
GIRONE C
9 gol: Chiricò (1; Casarano)
8 gol: Gomez (Crotone), Salvemini (2; Benevento)
7 gol: Fischnaller (1; Trapani), Vavassori (Atalanta U23)
6 gol: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Nepi (Giugliano), Ricciardi (Cosenza)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cicerelli (2; Catania), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Mazzocchi (Cosenza)
