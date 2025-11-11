Ufficiale Si cambia anche a Pescara. Dopo il ko contro il Monza, esonerato mister Vivarini

La notizia era già nell'aria da ieri, lo avevamo anticipato nel pomeriggio, e ora arriva l'ufficialità: mister Vincenzo Vivarini non è più l'allenatore del Pescara. Il tecnico è stato esonerato con la squadra al penultimo posto della classifica, e dopo la sconfitta contro il Monza.

Di seguito, il comunicato diffuso dal club:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico.

La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

La squadra riprenderà i lavori questo pomeriggio alle ore 15:00 presso l’impianto Stadio Mastrangelo di via Senna a Montesilvano, con una seduta di allenamento a carattere aerobico".