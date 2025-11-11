Juventus Next Gen, blindato il giovane attaccante Deme: ha firmato per altri 3 anni
La Juventus ha annunciato il rinnovo del giovane attaccante Deme, arrivato nel gennaio di quest'anno in bianconero dal Sasso Marconi in Serie D, facendogli firmare un contratto per i prossimi tre anni. Questo il comunicato del club bianconero:
Arrivato alla Juventus nel gennaio 2025, Serigne Deme continuerà la sua avventura in bianconero: è ufficiale, infatti, il rinnovo di contratto fino
al 30 giugno 2028 per l’attaccante classe 2005.
Dopo il suo arrivo a Torino, Serigne ha collezionato 18 presenze e 3 gol, mettendo in mostra tecnica, rapidità e grande determinazione. Ad agosto il primo sigillo in bianconero nel successo contro il Livorno, il 22 marzo scorso, invece, la prima gara. Una data che resterà impressa nella sua memoria, come ci ha recentemente raccontato: «Sono sempre stato un tifoso bianconero, così come tutta la mia famiglia: è stata una soddisfazione enorme, quando ti vuole questo Club ne percepisci subito l’importanza. Il ricordo più bello di questi primi mesi? La mia prima apparizione con questa maglia addosso».
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.