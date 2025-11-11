Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo

L'avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Pescara volge al termine. La società abruzzese ha deciso per l'esonero, un epilogo amaro dopo un avvio di stagione disastroso in Serie B. Il Pescara si ritrova in piena crisi, penultimo in classifica con soli 8 punti raccolti in 12 partite.

La decisione arriva proprio alla vigilia della sosta e, per una strana bega del destino, impedisce ancora una volta al tecnico di affrontare la sua ex squadra. L'attesa partita contro il Catanzaro, prevista per la ripresa del campionato, vedrà i biancazzurri guidati da un nuovo allenatore.

Una coincidenza che sa di maledizione sportiva per Vivarini: anche l'anno scorso, quando era alla guida del Frosinone, fu sollevato dall'incarico poco prima di incrociare i colori giallorossi. Da quando ha lasciato il Catanzaro, club con cui aveva ottenuto risultati eccellenti, Vivarini non ha mai avuto l'occasione di incrociare i suoi ex ragazzi da avversario. La sfida del destino contro il suo passato è rimandata ancora una volta.