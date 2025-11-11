Spalletti stravede per Thuram e punta a trasformarlo in un centrocampista "alla Nainggolan"

Khephren Thuram questa volta è rimasto a Torino perché il ct Deschamps non lo ha convocato per le sfide della Francia contro Ucraina e Azerbaigian, proprio come accaduto al fratello Marcus, appena rientrato dall’infortunio. Una mancata chiamata che brucia, soprattutto dopo un mese complicato in bianconero, tra acciacchi, risultati altalenanti e il cambio di guida tecnica. Eppure, per Spalletti questa pausa rappresenta l’occasione perfetta per rilanciare il suo centrocampista.

Thuram resterà alla Continassa, dove la Juventus tornerà al lavoro dopo i giorni di riposo concessi. Come riferito questa mattina tra le proprie colonne l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico toscano lo osserva con fiducia in quanto lo considera un talento da riaccendere, come dimostrato anche dalla fascia da capitano indossata nei minuti finali del derby con il Torino. Ora l’obiettivo è ricaricare energie e ritrovare brillantezza, lasciandosi alle spalle i fastidi al polpaccio.

Nel nuovo 4-3-3 che Spalletti sta plasmando, Thuram avrà un ruolo centrale: meno regia accanto a Locatelli, più libertà d’inserimento e capacità di attaccare la profondità da mezzala sinistra. Un compito su misura per un giocatore esplosivo, chiamato a ripercorrere la crescita di centrocampisti “alla Spalletti” come Perrotta, Anguissa o Nainggolan.