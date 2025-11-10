De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"

Aurelio De Laurentiis irrompe sui social. E lo fa parlando dei rumors sul tecnico degli azzurri, Antonio Conte, nati in seguito alla brutta sconfitta contro il Bologna. Il presidente del Napoli, tramite vari messaggi postati sul proprio profilo "X", ha smentito categoricamente le improbabili voci su possibili dimissioni dello stesso Conte. Ecco le parole del patron azzurro

"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - il pensiero di De Laurentiis -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo".

"Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione", ha continuato il patron del Napoli.

E ancora: "Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".