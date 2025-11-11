Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”

Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 07:39Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Francesco Lamazza, direttore sportivo, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Partiamo da una piazza che lei conosce bene, la Cavese. Dopo un inizio difficile, la squadra sembra aver trovato la giusta quadra: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, fuori dalla zona play-out. Che impressione le ha fatto questo momento?
"È una squadra giovane e praticamente nuova. Sono stati fatti dei correttivi importanti in corsa e ora finalmente i palloni entrano in porta. Nelle prime partite la squadra correva, si dava da fare, ma non riusciva a concretizzare. Nelle ultime settimane, invece, è molto più concludente e i risultati si vedono".

A questo punto della stagione, squadre come la Cavese o quelle in bilico tra zona play-out e play-off iniziano già a pensare al mercato?
"In questo girone la classifica è cortissima. Cavese, Latina, Altamura hanno accorciato molto. Le più in difficoltà in questo momento mi sembrano Foggia e Picerno, che non trovano continuità. Non a caso il Picerno ha cambiato allenatore: ora serve un nuovo inizio e sicuramente farà qualcosa a gennaio. Per il resto, è tutto aperto: tra la Casertana e le squadre in zona play-off ci sono pochissimi punti. In due settimane può cambiare tutto".

Si dice spesso che il mercato di gennaio è complicato. Quanto è difficile lavorarci?
"Molto. Tutto dipende dal budget che la società ti mette a disposizione, ma il problema principale è la lista bloccata: devi prima fare un’uscita per poter fare un’entrata. È un vero gioco a scacchi. Quando si muove un giocatore, si muove tutto il mercato. E per le società con risorse limitate diventa un incastro continuo, dove serve pazienza e attenzione".

Spostiamoci al Girone A. Il Vicenza ha otto punti di vantaggio e sembra aver dato lo strappo. È un margine già decisivo?
"Non direi. È presto, siamo ancora nel girone d’andata. Certo, la sconfitta del Brescia in casa con l’Alcione ha allungato il distacco e dà serenità al Vicenza, che però non deve rilassarsi. Ha vinto anche in dieci contro l’Inter e ha dimostrato personalità da capolista. Il Brescia ha perso terreno, ma spero non perda fiducia, altrimenti il campionato rischia di chiudersi troppo presto".

Nel Girone B, invece, c’è stato il sorpasso del Ravenna ai danni dell’Arezzo. Che idea si è fatto?
"È una lotta a tre, con l’Ascoli un po’ staccato ma comunque vicino. È un girone molto livellato: ogni partita può riservare sorprese. Ci sono squadre come Gubbio, Ternana, Forlì e Carpi che sono ben strutturate e difficili da affrontare. Rispetto agli altri gironi, questo mi sembra il più equilibrato e ostico".

A proposito di Perugia, con l’arrivo di Tedesco in panchina si vedono segnali di risveglio.
"Sì, Tedesco ha dato una quadratura importante. La piazza è calda e la pressione si fa sentire, ma la squadra ha reagito. Non subiva mai goleade, se la giocava sempre. Ora i risultati iniziano a premiarla: una vittoria e due pareggi nelle ultime tre. È il segnale che nessuno ha mollato e che c’è voglia di risalire".

Chiudiamo con la Sambenedettese, altra piazza che lei conosce bene. Dopo un ottimo avvio, sono arrivate quattro sconfitte consecutive.
"È partita con l’entusiasmo tipico delle neopromosse, ma ora sta vivendo un momento delicato. Nell’ultimo turno ha pareggiato col Campobasso, ma serve una reazione per non essere risucchiata. È un gruppo nuovo, che arriva dalla Serie D, e deve ritrovare fiducia. Le sconfitte sono arrivate contro squadre forti - Ravenna, Ascoli, Guidonia - ma bisogna cambiare passo. I nuovi devono mentalizzarsi subito. Se ritrovano entusiasmo, possono restare nel gruppo centrale della classifica. Dietro, invece, vedo in difficoltà Livorno, Perugia e Torres"

Articoli correlati
Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"... Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"... Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Lamazza: "Seconde squadre danno stabilità alla categoria, ma preferisco il campanilismo... Lamazza: "Seconde squadre danno stabilità alla categoria, ma preferisco il campanilismo della C"
Altre notizie Serie C
Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta... Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli... Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”... TMW RadioFrancesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"... Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di... Esclusiva TMWGiugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS" Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono... Salernitana, Raffaele: "Shock per l'infortunio di Villa, i campionati non si vincono a novembre"
Giugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati" Esclusiva TMWGiugliano, Peluso: "Con Capuano c'è un ottimo feeling, si vedono i risultati"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio.."
2 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
3 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
4 Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.1 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
Immagine top news n.2 "Uomo vero, felice di averlo al mio fianco". De Laurentiis spazza via le polemiche e blinda Conte
Immagine top news n.3 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.4 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.5 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.6 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.2 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine news Serie A n.2 Sarri mette in mezzo anche Padre Pio. Ma la Lazio è al nono posto (come l'anno scorso)
Immagine news Serie A n.3 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie A n.4 Parma fa la conta degli infortunati. E Suzuki si opererà in Giappone
Immagine news Serie A n.5 I numeri del Milan con e senza Rabiot e Pulisic. Quanto hanno inciso le nazionali!
Immagine news Serie A n.6 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Iannarilli: "Gioco meno quest'anno? Decide il mister, l'importante è la squadra"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Leone: "Palermo? Grande vittoria e grande reazione dopo il ko col Modena"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Cancellotti: "La difesa subisce troppi gol, dobbiamo lavorare per migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Semplici: "Sampdoria, il problema non sono gli allenatori ma c'è rammarico: speravo di incidere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Confente: "Ripetersi in B sarà difficile, ma non impossibile. Abate grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Salernitana: tra paura, involuzione ed errori societari. Club insoddisfatto degli arbitraggi
Immagine news Serie C n.3 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, De Rosa: "Capuano ci ha dato fiducia, lo stiamo dimostrando a suon di risultati"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "L'Arechi è un'emozione, non siamo pronti per l'FVS"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?