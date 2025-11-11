Livorno, due nomi in pole per il dopo Formisano: sono Savoldi e Marcolini

In casa Livorno si continua a lavorare alla ricerca del sostituto di Alessandro Formisano, il cui esonero è in attesa di essere solo formalizzato. Nei giorni scorsi infatti il presidente Joel Esciua aveva parlato così del tecnico: “Il mister un paio di volte è riuscito a cavarsela con prestazioni di carattere e buona qualità contro Bra e Sambenedettese, ma questo credito di fiducia è esaurito. Serve un allenatore che possa dare una scossa, cambiare per cambiare non avrebbe senso. Serve un tecnico importante”.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport sarebbero due i nomi in pole per la sostituzione: Gianluca Savoldi, che finora ha avuto esperienze solo nei settori giovanili di Pro Sesto, Rapid Lugano e infine Renate, e Michele Marcolini, ex ct di Malta (16 presenze) e con un passato in Serie C alla guida di Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria, AlbinoLeffe (2 volte) e Novara, oltre che una in Serie B con il ChievoVerona.