Novellino: "La Samp è un gioiello e va trattata come tale. Foti deve isolarsi da tutto il resto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:19Serie B
Tommaso Maschio

È un gioiello e va trattato di conseguenza. Non può essere trascurato”. Walter Novellino parla così dalle colonne dell’edizione genovese de La Repubblica della Sampdoria ultima in classifica in Serie B spiegando che il problema delle difficoltà incontrate finora non è della guida tecnica: “Non è un problema di allenatore, proprio in questi momenti serve attenzione, una presenza costante della proprietà per manifestare un appoggio pieno e totale. Lo staff deve essere aiutato ancora di più. Non si può lasciare una squadra da sola, c’è il rischio che vada allo sbando”.

Novellino, che fece esordire in Serie A proprio quel Salvatore Foti che ora guida la squadra blucerchiata, si dice certo che il giovane collega possa fare bene avendo accumulato esperienza da vice di un grandissimo tecnico come Josè Mourinho e potendo lavorare al fianco di Angelo Gregucci che ha esperienza e mestiere. L’ex tecnico blucerchiato inoltre spiega che serviva inserire in dirigenza una persona che fosse legata all’ambiente come Francesco Flachi che sarebbe stato l’ideale per fare da riferimento della proprietà con i giocatori e lo staff.

Novellino poi dà un consiglio al giovane collega: “Deve stare sul pezzo, curare ogni dettaglio e fare un blocco unico con la squadra, isolandosi dal resto. Solo così possono tirarsi fuori, senza aspettarsi aiuti da nessun altro”.

