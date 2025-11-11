TMW Gautieri: "A Pescara decisione che non mi aspettavo. Palermo e Samp devono reagire"

Il tecnico Carmine Gautieri ha parlato anche di Serie B nel corso del consueto A Tu per tu su Tuttomercatoweb.com partendo dall’esonero di Vincenzo Vivarini: “A Pescara c'è un presidente che ha sempre difeso gli allenatori. Questa decisione non me l'aspettavo, è uno che protegge sempre il proprio allenatore”.

Spazio poi alle difficoltà di Palermo e Sampdoria: “Il Palermo è la squadra più forte del campionato e nessuno si aspettava questo calo. Ma ha tutto per rialzarsi: tifoseria, squadra, club. Si rialzerà. La Sampdoria è sulla falsariga dell'anno scorso e deve reagire presto perché sta deludendo da tanto e questo non va bene”.

Infine un pensiero al Mantova che dopo aver tenuto Davide Possanzini in panchina, nonostante le voci d’esonero, si sta risollevando: “Bene il Mantova che ha confermato Possanzini, l'anno scorso se ne parlava come un fenomeno, lo stavano facendo passare per uno scarso, la società è stata brava a trattenerlo".