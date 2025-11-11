Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"

Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 12:34Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della mattinata di TMW Radio, all'interno della trasmissione A Tutta C, è intervenuto mister Roberto Breda, con il quale è stato per prima cosa affrontata la situazione della Salernitana, che nel turno di campionato appena trascorso ha perso il primo posto in classifica, ma ha visto mister Giuseppe Raffaele tranquillizzare l'ambiente, ribadendo che i campionato non si vincono a novembre.

"È vero che i granata hanno perso il primo posto - dice Breda - ma ci sono momenti e momenti della stagione. Perderlo adesso, con le squadre ancora tutte vicine, è meglio che scivolare poi a marzo o aprile. In questo momento, infatti, si può ancora utilizzarlo come leva per far capire alla squadra che deve migliorare, e si possono creare alternativa: ormai il calcio è sempre più impostato sulla ricerca di annullare il gioco avversario, e quando hai delle alternative diventa molto più difficile per gli avversari riuscire a farlo per tutta la partita. Considerando che la Salernitana ha una rosa importante e che siamo ancora a novembre, credo sia giusto spostare l’attenzione proprio su questo: la crescita, il concetto di creare alternative, di migliorare e di non accontentarsi. Gli avversari sono forti, certo, ma anche la Salernitana ha tutto per fare un campionato importante".

Anche se l’attuale capolista del Girone C è il Catania, altra formazione che può inserirsi nella corsa alla Serie B diretta.
"Catania, Benevento, Salernitana, al momento, hanno qualcosa in più che le rende tutte potenzialmente promuovibili. Il problema è che in Serie C, con la formula che c’è, basta un mese fatto male o qualche infortunio di troppo per rischiare di compromettere tutta la stagione. È un campionato molto avvincente per chi lo guarda da fuori, ma per chi è dentro lascia poco margine di errore".

Effettivamente tra i tre professionistici, la C è il torneo più ostico, anche se viene sottovalutato: ne sale solo una, e chi retrocede perde anche lo status di professionista. Il coefficiente di difficoltà della terza serie non è affatto basso.
"No, proprio per niente: hai detto bene, è il campionato più difficile. Basta vedere che tante volte arrivare secondi è visto come un fallimento. Penso, a esempio, al Padova di Mandorlini che arrivò primo a pari punti ma perse la finale playoff ai rigori, e fu comunque considerato un fallimento, tant’è che venne cambiato l’allenatore. La Serie C è davvero terribile: da certi punti di vista è più facile salvarsi in Serie B che vincere in C. Non ti permette pause, non ti concede errori prolungati e non ti lascia spazio neppure per i momenti fisiologici che tutte le squadre attraversano. E mi viene in mente anche il Padova dell’anno scorso: è stato in vantaggio per quasi tutta la stagione, ma per un piccolo periodo aveva perso la testa della classifica contro il Vicenza, salvo poi riconquistarla subito dopo. Basta veramente poco per buttare al vento un’intera annata, e considerando anche gli investimenti che fanno tanti club, non è semplice ripartire dopo un fallimento in piazze che non accettano la Serie C e vogliono almeno la B".

È quello che è successo un po’ anche al Vicenza. Negli ultimi anni non è mai riuscito a centrare la Serie B, ora sembra possa essere l’anno buono: può essere il Padova della passata stagione?
"Al momento sembra proprio di sì. Nel Girone C e anche nel B la competizione è più serrata, mentre nel Girone A il Vicenza ha un bel margine e le squadre sotto non sembrano avere la stessa qualità. Però ricordiamoci che la storia insegna: ci fu un anno in cui l’Alessandria aveva 15 punti di vantaggio sulla Cremonese e poi perse il campionato. Quindi, come ha detto bene mister Raffaele, bisogna sempre aspettare qualche mese in più prima di trarre conclusioni".

A proposito di sorpassi e controsorpassi, tra due settimane Ascoli e Arezzo si affronteranno. Per il Ravenna, quanto è importante essersi messe dietro le due rivali proprio con l'avvicinarsi del big match? Anche se il weekend potrebbe di nuovo cambiare tutto...
"Il Ravenna è una squadra forte, con una struttura societaria importante. Non dico sia stata sottovalutata, ma all’inizio c’erano altre squadre, come appunto Arezzo o Ascoli, che attiravano di più l’attenzione. Però il Ravenna ha elementi di valore, un’identità chiara e merita di stare davanti. Questo raggruppamento è molto competitivo, con tre squadre di livello, e sarà lungo e avvincente, e gli scontri diretti sono importanti, soprattutto per autostima e convinzione, ma hanno anche il rischio del contraccolpo: dopo una vittoria ci si può sedere, dopo una sconfitta invece si può trovare nuova energia. Siamo comunque ancora lontani dalla fine, quindi vale tutto".

Il Ravenna nel prossimo weekend affronterà il Livorno, una gara che sulla carta non è proibitiva. Amaranto palesemente in crisi, con la società che non si prende responsabilità.
"Quando hai una piazza come Livorno, che pretende tanto, certe situazioni non vengono accettate e non viene dato il tempo necessario a nessuno. Non voglio criticare o difendere nessuno, ma a volte società relativamente nuove hanno bisogno di esperienza, e piazze come Livorno questa esperienza te la impongono in fretta. In questi contesti, il margine d’errore è minimo e il peso emotivo di ogni partita è altissimo. Chi lavora lì deve saperlo: non puoi fare le cose a metà, devi farle bene, perché la storia e la tradizione di quella città richiedono rispetto, per i tifosi e per la piazza stessa".

Manca anche un organigramma chiaro e definito, a cui anche un allenatore possa fare riferimento: inevitabilmente si perde qualcosa anche sul campo.
"Esatto. L’organigramma serve proprio a gestire e superare le diverse problematiche: quando ogni ruolo è coperto nel modo giusto - allenatore, direttore sportivo, proprietà - diventa più semplice affrontare le difficoltà, che vanno gestite nel settore di competenza, evitando confusione. Ma non sempre è così, neanche in Serie B o A. A volte c’è troppa promiscuità nelle decisioni e poco rispetto dei ruoli. Ecco quindi che l’allenatore deve pensare che tutto dipenda da lui, anche se spesso non è così, ma se comincia a dire che la squadra non è forte, o che è colpa della società o del direttore, perde subito il controllo della situazione. Poi, certo, servono anche i giocatori giusti e tante altre condizioni, ma l’allenatore deve credere di poter fare la differenza, sempre. Anche quando le cose vanno male, deve chiedersi: “Cosa potevo fare di diverso?”. Vediamo spesso situazioni disastrose che cambiano radicalmente con l’arrivo di un nuovo tecnico. Non è che tutto intorno migliori: è l’allenatore che riesce a produrre quel cambio di rotta. Chi fa questo mestiere deve avere dentro di sé la capacità e la convinzione di poterlo fare".

Articoli correlati
Breda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti" Breda: "Juve, Vlahovic ha le caratteristiche giuste per il gioco di Spalletti"
Breda: "Monza ha trovato continuità. Palermo? Non è ancora la squadra di Inzaghi"... Breda: "Monza ha trovato continuità. Palermo? Non è ancora la squadra di Inzaghi"
…con Roberto Breda …con Roberto Breda
Altre notizie Serie C
Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores... UfficialeRibaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores TMWRibaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"... Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"
Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo" TMW RadioBreda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Juventus Next Gen, blindato il giovane attaccante Deme: ha firmato per altri 3 anni... UfficialeJuventus Next Gen, blindato il giovane attaccante Deme: ha firmato per altri 3 anni
Serie C, i marcatori: il Casarano perde, ma Chiricò si avvicina comunque alla doppia... Serie C, i marcatori: il Casarano perde, ma Chiricò si avvicina comunque alla doppia cifra
Livorno, due nomi in pole per il dopo Formisano: sono Savoldi e Marcolini Livorno, due nomi in pole per il dopo Formisano: sono Savoldi e Marcolini
Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta... Serie C, si è chiusa la 13ª giornata: Vicenza in fuga, Ravenna e Catania in vetta
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
4 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.1 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.2 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.3 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.4 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.5 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine top news n.6 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Immagine top news n.7 Altro flop per Juric. L'Atalanta sceglie di cambiare: fuori il croato, dentro Palladino. Oggi l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie A n.2 Daniele Garbo: "Juventus, Spalletti potrebbe non bastare. Rischia così la Champions"
Immagine news Serie C n.3 Francesco Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ricci torna azzurro: "Al Toro giocavo sempre, al Milan meno. Spalletti resterà speciale"
Immagine news Serie A n.2 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine news Serie A n.3 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Gagliardini sul Bentegodi: "La spinta dei tifosi mi ricorda Bergamo"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Pablo Mari è in scadenza al 30 giugno. Su di lui c'è l'interesse del Betis
Immagine news Serie A n.6 Caprile, emissari dell'Inter per monitorarlo da vicino nell'ultima gara tra Como e Cagliari
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, si ferma Italeng: lesione muscolare al soleo sinistro per l'attaccante
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo
Immagine news Serie B n.4 Si cambia anche a Pescara. Dopo il ko contro il Monza, esonerato mister Vivarini
Immagine news Serie B n.5 Il Palermo di Inzaghi fra quello di Dionisi e quello di Corini. Serve una svolta per la Serie A
Immagine news Serie B n.6 La Sampdoria si gode il giovane Casalino: è il 7° esordiente più giovane di sempre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Immagine news Serie C n.2 Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
Immagine news Serie C n.3 Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"
Immagine news Serie C n.4 Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, blindato il giovane attaccante Deme: ha firmato per altri 3 anni
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: il Casarano perde, ma Chiricò si avvicina comunque alla doppia cifra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?