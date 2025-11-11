Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"

Christian Vieri è stato ospite di una puntata speciale di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, in compagnia di Francesco Totti. Il centravanti ha ricordato la mancata convocazione in Nazionale del 2006, a causa di un infortunio che gli impedì di essere in corsa per una chiamata da parte di Lippi: “Mi infortunai mentre ero in Francia. Il mister Lippi mi disse di andare lì, in modo da giocare con continuità, da mettere minuti nelle gambe così da essere pronto per andare in Germania. Quindi avevo deciso di fare sei mesi lì prima dei Mondiali. Poi succede che ti fai male… Totti si fece male a febbraio, anche lui ha rischiato di non esserci, ma ce l’ha fatta. Io invece andai ko ad aprile, a un mese e mezzo dalle gare”.

Chi sarebbe stato a casa qualora non ti fossi infortunato?

“Chiama Lippi, non lo so. Sarebbero stati cavoli del mister. Forse Pippo Inzaghi. Rimpianti? Non ci penso, ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Ora ormai non ci penso più”, chiosa l’ex attaccante.