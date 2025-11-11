Lazio, rinforzi dal mercato? Insigne chiodo fisso, occasione Aaron Martin. Castellanos out

Sei partite senza segnare in 11 giornate di campionato. Tralasciando l'infortunio di Castellanos, la Lazio sta vivendo in incubo reale in attacco, con il solo Boulaye Dia ora a stentare sotto porta, così come i suoi compagni nel reparto offensivo come Noslin, Isaksen e Pedro. Il blocco del mercato aveva già destato più di qualche grattacapo per Maurizio Sarri, ma ora il nono posto in classifica con appena 15 punti desta più di qualche preoccupazione. Zaccagni e Cancellieri (attualmente infortunato) sono gli uomini ad aver realizzato più centri, vale a dire 3 a testa, ma l'arsenale offensivo va migliorato.

Nel confronto atteso a Formello, centro di allenamento biancoceleste, in questa sosta nazionali Sarri lo ribadirà con forza al direttore sportivo Fabiani, stando a quanto riporta Il Messaggero. Perché qualora Castellanos dovesse partire, il tecnico si fionderebbe a capofitto su un bomber. Qualora a gennaio la Lazio avesse la possibilità di muoversi, le idee sono già presto che pronte: Lorenzo Insigne, svincolato di lusso dopo aver lasciato Toronto e già accostato in estate, oltre che pupillo del tecnico toscano ai tempi del Napoli. Un chiodo fisso che Sarri vorrà a tutti i costi.

Altrimenti come tipologia di attaccanti puri l'allenatore della Lazio aveva seguito Adam Daghim (classe 2005 del Wolfsburg) e Pio Esposito dell'Inter, così come Jack Raspadori e Oyarzabal. Non solo l'attacco nei pensieri della dirigenza biancoceleste che vorrebbe appuntare la solidità in difesa con Aaron Martin: in scadenza al Genoa a fine stagione, il 28enne spagnolo sarebbe il valido rincalzo di Nuno Tavares in uscita. Così come Ivan Ilic del Torino un valido rinforzo per il centrocampo.