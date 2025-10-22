Dumfries, il gol da calcio d'angolo non è casuale: "Ci abbiamo lavorato in allenamento"

A Bruxelles l'Inter conquista la settima vittoria di fila, rimane a punteggio pieno insieme a PSG e Arsenal ed è a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta che potrebbe già essere blindata il 5 novembre quando a San Siro arriverà il modesto Kairat Almaty.

"Abbiamo cambiato bene la partita ed è stata una vittoria meritata. Il mio gol è arrivato su calcio d'angolo, ci abbiamo lavorato in allenamento: Bisseck ha fatto la sponda e io non ho esitato a tirare". Parla così Denzel Dumfries, autore del primo dei quattro gol con cui l'Inter ha sopraffatto l'Union Saint-Gilloise. "Ho pensato 'stasera sarà dura'. Sono stati molto fisici e hanno giocato molti palloni in area - ha commentato Dumfries ai canali della UEFA -. Lo hanno fatto molto bene, ma dopo un po' abbiamo controllato la partita, trovato il nostro ritmo e controllato gli spazi. Hanno una buona squadra e devono continuare così".

Ancora Dumfries dopo la Champions: "Per noi è molto importante non subire gol. Abbiamo i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale. Ho sempre grandi obiettivi. Giochiamo sempre per vincere".