Inter, Dumfries: "Inc****to per il cambio contro la Cremonese. Ma ora guardiamo avanti"

Il difensore dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di SportMediaset della stagione della formazione nerazzurra ma anche di Nazionale. Si parte ovviamente dal successo casalingo contro la Cremonese prima della sosta con la sostituzione non gradita proprio nel match di San Siro:

La sostituzione con la Cremonese?

"Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile".

Adesso, dopo la sosta per le Nazionali, inizia un ciclo di partite difficili?

"Sì, sì, è così".

Il tuo ruolo da quarto o da quinto?

"Per me è uguale, con 4 devo aspettare di più i momenti perché c'è un esterno davanti, a cinque invece sono più in area, per me tutte e due sono uguali, in Olanda ho sempre giocato a 4, sono abituato a entrambi i moduli".

Sei ancora decisivo?

"Sì, sono contento per gli assist, ho fatto un cross duro per Depay, lui ha fatto un gol bello, siamo contenti".

Un'Olanda seconda e un possibile confronto con l'Italia?

"No, siamo primi, perché dici così? Io guardo sempre per vincere, non per andare al secondo posto, questo sarebbe un pensiero negativo".