Ecco le 4 finali dei playoff UEFA. E in quali gironi dei Mondiali finiranno le vincitrici
Queste le quattro finali che si giocheranno martedì 31 marzo. Avremo le ultime europee a staccare il biglietto per i Mondiali. Questo il programma e i gironi nei quali finiranno le vincenti.
PERCORSO A
Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.
PERCORSO B
Svezia - Polonia (Solna, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.
PERCORSO C
Kosovo - Turchia (Pristina, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.
PERCORSO D
Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.
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