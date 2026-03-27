La Pianese vuole volare alto. Ianesi: "Abbiamo 2/3 scontri diretti ma sappiamo quanto valiamo"

Un momento decisamente più che positivo per la Pianese, in lotta per riprendersi quel quarto posto che, prima della sosta obbligata per l'esclusione del Rimini, aveva centrato: un rush finale di stagione quindi intenso per le zebrette amiatine, che sono ora chiamati all'esame Forlì, in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

Nell'ambiente comunque c'è fiducia, e lo dimostrano le parole del 10 bianconero Simone Ianesi: "Anche in campo le sensazioni sono buone, e come dice il mister, siamo tutti titolari e c’è bisogno di tutti. Sappiamo che ci aspettano cinque partite dure, con due o tre scontri diretti, sappiamo che sarà difficile, ma siamo consapevoli delle nostre capacità. Ci stiamo preparando bene a questo finale di stagione, come sempre, settimana dopo settimana. Noi lottiamo sempre per la vittoria: quel che viene, viene, ma ultimamente siamo soddisfatti di come vanno le cose".

Settimana dopo settimana, dice Ianesi, ed ecco quindi che la testa è alla compagine biancorossa: "Il Forlì è una squadra tosta, stanno facendo un bel campionato. Sarà una gara difficile, anche perché loro stanno dando il meglio tra le mura amiche. Però, come ho detto, ce la metteremo tutta per portare a casa più punti possibile".