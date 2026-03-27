Fagioli: "Kean sta tornando, è fortissimo. Non mi aspettavo la convocazione da Gattuso"

La Nazionale si gode Moise Kean, autore del 2-0 che ha messo in ghiaccio il successo sull’Irlanda del Nord. Pochi lo conoscono come, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che con il bomber azzurro ha condiviso non solo lo spogliatoio viola, ma anche il percorso nelle giovanili della Juventus. Intervistato da Sky Sport all'indomani del successo nella semifinale dei playoff Mondiali, ne ha parlato così: “Ha fatto più fatica quest’anno ma perché in Italia, quando vieni da una stagione come quella che ha fatto lui l’anno scorso, ti studiano molto di più.

Per lui era sicuramente più difficile, poi gli sono anche capitati degli infortuni e non era al meglio. Però piano piano ci darà una mano per toglierci da questa situazione. È un giocatore fortissimo, lo sta dimostrando anche in Nazionale”.

A livello personale ti aspettavi la chiamata da parte di Gattuso?

“No, sinceramente. Penso che tutti i giocatori che ci siano là se la sono meritata. C’è stata tanta polemica per queste convocazioni, ma sarebbe stato uguale se fossi stato convocato io al posto di altri: funziona così in Italia. Ora c’è solo da fare il tifo, ieri hanno vinto e ora c’è la Bosnia: gli faccio un grande in bocca al lupo”.