Clima infuocato a Zenica per l'Italia. La federazione bosniaca: "Biglietti già esauriti"
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Attesa già alle stelle per la sfida che l'Italia giocherà martedì prossimo contro la Bosnia, finale del playoff che dirà quale delle due nazionali si qualificherà al prossimo Mondiale.
Un match che andrà in scena allo stadio Bilino Polje di Zenica che, per l'occasione, registrerà il tutto esaurito. Già nelle scorse ore infatti la federazione bosniaca ha annunciato l'esaurimento dei biglietti disponibili: "Informiamo i tifosi che tutti i biglietti per la prossima partita contro l'Italia sono esauriti. Grazie per il vostro straordinario interesse e supporto per i nostri Dragons", ha fatto sapere la Bosnia.
Atmosfera caldissima dunque per gli Azzurri di Gattuso, in uno stadio non certo enorme (15.700 posti) ma che si preannuncia infuocato.
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