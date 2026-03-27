Cagliari, Kilicsoy lascia la Nazionale di Montella e si aggrega all'Under 21 della Turchia
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L'attaccante del Cagliari Semih Kilicsoy nella serata di ieri ha partecipato alla festa della sua Turchia, col successo nella prima sfida dei playoff per il Mondiale contro la Romania vinta 1-0.
Il giocatore, fa sapere la federazione turca, in queste ore è stato "retrocesso" in Under 21, lasciando così la Nazionale di Vincenzo Montella per aggregarsi alla rappresentativa giovanile impegnata nella corsa alla qualificazione all'Europeo di categoria del 2027. L'attaccante del Cagliari sarà così protagonista della sfida contro la Croazia in programma il 31 marzo.
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