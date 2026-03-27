TMW Lukaku può andare via già a giugno. È stato un acquisto da squadra istantanea

Cinque partite in campionato, sette in tutte le competizioni e un solo gol. L'anno di Romelu Lukaku non è stato straordinario - per usare un eufemismo - sia per la presenza di Rasmus Hojlund in rosa sia perché ha avuto un problema fisico che lo ha fermato per lungo tempo, costringendo De Laurentiis a prendere il danese dal Manchester United. Ed è il motivo per cui probabilmente il Napoli è irritato per la scelta di non rientrare prima dal Belgio, nonostante non sia con la Nazionale in questo momento: l'apporto è stato troppo limitato per essere soddisfacente.

Lukaku ha intenzione di ritornare alla condizione ottimale per garantire performance nel medio termine. D'altronde c'è il rush finale di campionato con il Napoli, ma anche un Mondiale americano da giocarsi al meglio. L'unico modo per essere titolare in entrambe le squadre è ritrovare il meglio di sé dopo una stagione complicata.

Lukaku è stato un acquisto da squadra istantanea, ottenendo il primo posto l'anno scorso anche grazie alla sua presenza. Il prossimo giugno avrà solamente dodici mesi di contratto e probabilmente verrà messo sul mercato, anche a cifre basse ma che potrebbero agevolare una sua uscita visto lo stipendio alto. Certo, dipenderà molto da come si comporterà a fine di questo campionato.