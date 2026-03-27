Cresce l'attesa per Arezzo-Ascoli. Aumentata di 550 posti la capienza dello stadio toscano

L'attesa cresce sempre di più, ed è ormai scattato il conto alla rovescia per il big match di lunedì 30 marzo, che alle ore 20:30, in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, contrapporrà la capolista Arezzo all'Ascoli, seconda forza della graduatoria. Lo stadio aretino è ormai prossimo al sold out, ma per fronte all'elevata richiesta di tagliandi, il club amaranto a sapere che - grazie agli organi predisposti - la capienza della Curva Sud è stata aumentata di 550 posti.

Questa la nota diffusa dalla società, per un match che può valere una stagione:

"La S.S. Arezzo comunica che, in vista della gara di lunedì sera contro l’Ascoli, la capienza della Curva Sud è stata aumentata di 550 posti grazie all’ordinanza del Sindaco di Arezzo e all’assenso della Prefettura e della Questura. Un provvedimento che permetterà a un numero ancora maggiore di tifosi amaranto di assistere alla partita e sostenere la squadra. I biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita TicketOne a partire dalle ore 16 di oggi 27 marzo. Si informa inoltre che, a causa dell’elevatissimo numero di richieste e dei posti limitati disponibili in tribuna, non sarà più possibile concedere ulteriori accrediti per quella zona dello stadio. La società invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da evitare code agli ingressi e garantire un accesso rapido e sicuro".