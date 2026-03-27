Benevento, Mehic chiude la sua stagione in anticipo: è stato operato per un'ernia dello sportivo

Il Benevento non potrà contare in questo finale di campionato, con la promozione in Serie B che potrebbe già materializzarsi in questo fine settimana, del centrocampista Dino Mehic, 15 presenze in questo campionato. Il classe 2003 è fermo infatti da circa un mese e nella giornata di oggi si è operato per una ‘ernia dello sportivo bilaterale’ che con tutta probabilità lo terrà fuori fino a fine stagione.

Lo comunica lo stesso club sannita con una nota sui propri canali ufficiali in cui però non fissa una data precisa di rientro:

"Il Benevento Calcio, in relazione a quanto comunicato dallo staff sanitario informa che il calciatore Dino Mehic è stato sottoposto ad intervento chirurgico per "Sport Hernia" bilaterale alla Clinica Quisisana di Roma. Il calciatore verrà dimesso in giornata e in seguito si valuteranno i tempi di recupero".