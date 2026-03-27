Atalanta, Hien uscito dolorante in nazionale: l'esito degli accertamenti
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Atalanta in ansia per le condizioni di Isak Hien, uscito dolorante dalla sfida dei playoff per i Mondiali tra la sua Svezia e l’Ucraina.
Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, gli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore centrale nella giornata odierna hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.
Hien rimarrà comunque a disposizione della sua nazionale, che martedì alle 20.45 sarà impegnata con la Polonia nella finale per l’accesso ai Mondiali.
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