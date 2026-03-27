Fagioli: "Dzeko? Difficile da fermare. Gli auguro il meglio, magari non con l'Italia..."

Nicolò Fagioli, nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, in cui ha chiarito di ritenere giusta la sua mancata convocazione da parte di Gattuso, ha detto la sua sulla sfida alla Bosnia, prossimo avversario degli azzurri: “È un avversario tosto, orma in campo internazionale non c’è più una partita facile, tanto a livello di club quanto di nazionale. Tutte le nazionali sono organizzate benissimo: abbiamo visto ieri l’Irlanda del Nord, pur non avendo grandissime individualità ma con grande organizzazione. La Bosnia ha giocatori di qualità”.

Tra questi c’è Dzeko…

“Mi sono trovato benissimo con lui alla Fiorentina, mi è dispiaciuto che non abbia dimostrato il suo valore. Però sappiamo tutti il giocatore che è stato e che è, anche ieri ha trascinato la sua nazionale. Gli auguro il meglio. Magari non con l’Italia”.

Come fermarlo?

“Difficile. È un giocatore tecnico, in area di rigore e di testa è un fenomeno. Devono essere veramente bravi i difensori dell’Italia”.