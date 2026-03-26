Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta

“Ho cambiato molte squadre, a volte l’ho vissuta bene altre volte invece peggio. Certamente il mio primo alla Roma è stato il più tosto perché è stato il primo. Ma poi alla fine sono stati i tre anni più belli”. L’attaccante della Fiorentina Angese Bonfantini ha parlato così nel corso della trasmissione del club viola Luci Spente dedicata alle sue calciatrici: “Gli altri sono stati più sereni, aperti a nuove prospettive. Cambiare così tante squadre, anche se a volte non è dipeso dalla mia volontà, è stato anche pesante, ma sono contenta di tutte queste novità. Sono sempre stata curiosa e mai monotona e i cambiamenti mi hanno plasmato facendomi maturare molto. - prosegue ancora Bonfantini - C’è stato un periodo che volevo smettere di giocare a calcio, poi la mia famiglia mi ha aiutato e mi ha fatto capire a quanti sacrifici avevo fatto per arrivare dove sono, mi sono tirata su e adesso sono felice”.

Spazio poi al rapporto con la famiglia: “Da piccola ero una peste, poi mi sono placata un po', ma ogni settimana i miei genitori erano a parlare con i professori a scuola. Però è stata molto bella perché mi hanno permesso di giocare a calcio fin da subito nonostante venga da una famiglia di pallavolisti e mio papà volesse vedermi giocare a quello sport. Ma non era il mio. - prosegue Bonfantini come riporta Calciofemminileitaliano.it - Oggi sono i miei primi tifosi, mi seguono e mi consigliano, ma poi quando c’è da prendere una decisione sul mio futuro mi fanno decidere in autonomia. Questo è segno di una grande apertura, oggi che sono grande è giusto prendere la giusta via”.

Bonfantini parla poi della sua passione per la moda, con un brand - Bonf4 Creator Design – lanciato nei mesi scorsi: “Questa è una passione nata un po' di tempo fa, ma da quest’anno ho avuto più tempo e ho aperto questo brand. L’idea non capisco da cosa sia nata, ma volevo uscire dagli schemi e crearmi un futuro per quando uscirò dal mondo del calcio. In futuro vorrei sponsorizzare il mondo dello sport al femminile perché secondo me ha avuto una grande evoluzione negli anni e mi piacerebbe sviluppare il marchio a 360° - prosegue la classe ‘99 – Sono molto felice che Alice Tortelli (sua compagna alla Fiorentina NdR) mi stia aiutando in questo così come altre compagne di squadra. La cosa più difficile è stata cercare persone per creare i capi come li volevo io e trovare acquirenti nel web per crearmi un nome. Ho anche imparato a cucire, per adesso metto solo etichette, ma voglio pian piano vedere tutto il lavoro”.