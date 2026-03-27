TMW Radio Braglia: "Italia, ora si deve cambiare. Fiorentina, col Palace sfida chiave"

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Italia, come l'ha vista contro l'Irlanda del Nord?

"Manca personalità se non salti l'uomo, e deriva anche dai risultati. C'è quel pizzico di paura, che poi svanisce quando il tempo passa e si prende in mano la partita. La personalità la si acquisisce con i risultati, che fino ad oggi non ci sono stati".

Come cambiare contro la Bosnia?

"Bisogna vedere se ci dà qualche grattacapo in più. L'Irlanda del Nord non ha mai offeso davanti, ha cercato solo di arrivare ai rigori. La Bosnia qualitativamente è meglio, quindi qualche pericolo in più lo creerà, e lì vedremo la personalità degli azzurri. Cambiamenti non so, io mi fido di Tonali e Calafiori, che arrivano da fuori e non hanno tutto questo peso di responsabilità. Male la fase difensiva".

Retegui o Pio Esposito contro la Bosnia?

"Retegui mi sembra suo fratello ora. Quindi direi Pio Esposito in questo momento".

Qualche altro cambio?

"E' obbligatorio cambiare qualcosa. Sarà una partita completamente diversa. In primis giochi fuori casa e non è facile l'ambiente. Sono imprevedibili, hanno giocatori che possono farti la grande partita come quella al di sotto degli standard. Sicuramente qualche problema te lo potranno creare. E un po' più coperto dovrai essere. Devi per forza cambiare, soprattutto dietro, avere più equilibrio sarà vitale".

Kean può diventare centrale per l'Italia?

"Io ho detto a inizio anno che poteva essere capocannoniere, le qualità le ha. Vedo in Kean e Pio Esposito la coppia del futuro".

Fiorentina, De Gea ha parlato di cambiamenti portati da Vanoli. Cosa può regalare questo finale di stagione?

"E' obbligo avere delle risposte, soprattutto da certi giocatori con un passato importante. Credo che la sfida col Crystal Palace può darti lo slancio per la Serie A. Ha un calendario con partite infide, avrebbe più facilità a vincere la Conference che salvarsi, ma quella partita potrebbe servirgli anche per dargli quello slancio per ottenere la salvezza".

Come legge il caso Lukaku?

"E' ininfluente sui traguardi del Napoli questo caso. E' una cosa personale del belga, che risolverà la società. Il Napoli ora è in un momento positivo, stanno rientrando i big, e l'Inter dovrà stare attenta ai passi falsi contro un Napoli che le può vincere tutte".