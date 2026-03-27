TMW 72 ore di tempo per mantenere aperto il dialogo. Le ultime sul caso Napoli-Lukaku

È il caso Romelu Lukaku a catalizzare più di altro l'attenzione in casa Napoli. L'attaccante, ricordiamo, nei giorni scorsi aveva deciso di saltare le sfide del suo Belgio (contro Stati Uniti e Messico) per proseguire nel suo percorso di recupero della miglior condizione in vista del finale di stagione in azzurro e del prossimo Mondiale. Lo stesso Napoli, dopo la scelta del centravanti, aveva emesso un comunicato in cui annunciava il prossimo rientro in città per portare avanti i lavori a Castel Volturno. Un rientro che di fatto, ancora oggi, non è avvenuto, con Lukaku rimasto in patria per allenarsi in solitaria ad Anversa nel centro in cui aveva svolto le terapie post infortunio.

Da qui, l'ipotesi più estrema emersa stamani, ma che non per forza rappresenta l'unico epilogo possibile. In questo momento è vero, ci sono valutazioni differenti rispetto alla gestione del percorso da intraprendere, ma il tutto va considerato all'interno di uno scenario prevedibile nella dinamica tra club e giocatore.

Le parti, in questo senso, sono in contatto continuo, il dialogo con il Napoli resta aperto, e l'obiettivo resta quello di trovare la soluzione migliore nell'interesse comune.

E se da una parte, la priorità resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero e sugli obiettivi sportivi della stagione, dall'altra è il fattore tempo ad essere predominante. Le parti hanno ancora 72 ore di tempo per mantenere aperto il dialogo ed arrivare alla quadra e ad una soluzione che accontenti tutti.