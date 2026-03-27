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Bosnia ultimo ostacolo dell'Italia: le parole di Gattuso, Tonali e Kean verso la finale

Bosnia ultimo ostacolo dell'Italia: le parole di Gattuso, Tonali e Kean verso la finaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

Buona la prima per l'Italia, ma adesso c'è la seconda. Battendo 2-0 l'Irlanda del Nord, gli azzurri hanno ottenuto il pass per la finale del playoff di qualificazione al Mondiale. L'avversaria della nostra Nazionale adesso sarà la Bosnia, che ha battuto ai rigori il Galles dopo aver pareggiato in rimonta per 1-1 con gol di Dzeko nel finale. L'ultimo ostacolo, questo, per rompere una maledizione e riportare l'Italia a giocare una coppa del mondo.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso nel post partita ha speso belle parole per la prova dei suoi a Bergamo, ricordando però che c'è un'altra gara tutta da vivere martedì: "Dobbiamo ringraziare i ragazzi, sento solo grandissime responsabilità e devo dire che nel primo tempo abbiamo fatto tantissima fatica, ma lo sapevamo. Nessuno ci mette i tappeti rossi, a questi livello non contano i campionati dove giocano i calciatori. Finale? Vediamo, abbiamo cinque giorni. Andremo a Coverciano, a casa nostra. E vedremo. Oggi con i 5 cambi hai il 50% di possibilità di cambiare le partite. Abbiamo ragazzi vivi, non mi lamento di nulla. Dispiace per la batosta presa con la Norvegia, potevamo perdere ma non in quel modo. Al primo episodio ci scioglievamo con neve al sole ma oggi non è andata così. Ci abbiamo lavorato e io non volevo mettere pressione urlando e sbraitando. L'ho gestita bene anche io".

Sono stati dello stesso avviso anche i senatori azzurri, da Sandro Tonali ("È il gol più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità") a Moise Kean ("Mi sono sentito il Paese sulle spalle. È stato bello, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al Paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo"). Esattamente i due che hanno deciso l'incontro della New Balance Arena, rispettivamente con gol e assist e gol.

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