Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women

Una corsa al terzo posto, appurato che i primi due sembrano essere blindati da Roma e Inter, a cinque giornate dalla fine non si era mai vista. Metà delle squadre di questo campionato sono infatti racchiuse in appena quattro punti e hanno tutte la possibilità di conquistare un posto nei preliminari della prossima Women’s Champions League.

Caccia alla Juventus

La favorita in questa corsa è ovviamente la Juventus. Le bianconere quasi certamente abdicheranno al trono riconquistato la scorsa stagione (-11 dalla Roma capolista), ma vogliono tenersi stretto il pass per l’Europa visto che da quando sono nate, con ovviamente l’esclusione del primo anno, hanno sempre partecipato alla massima competizione continentale. Alle loro spalle però si muove un gruppo molto eterogeneo che va dalle big Fiorentina e Milan a due squadre che vogliono stabilizzarsi nelle zone nobili di classifica come Lazio e Como Women fino alla grande rivelazione Napoli Women. E attenzione al calendario perché la Juventus lo avrà durissimo con due scontri diretti – Fiorentina e Napoli Women entrambe in trasferta – e le sfide a Roma e Inter prima del finale con un Parma che potrebbe non aver più nulla da dire al campionato.

Scontri diretti decisivi

E proprio gli scontri diretti potrebbero essere più che decisivi in questa corsa visto il poco distacco che c’è fra le varie formazioni in corsa. Nel prossimo turno – in programma nel primo weekend di aprire – ci sarà Fiorentina-Juventus con la Lazio impegnata in casa dell’Inter e il Como Women a Roma. In quella successiva invece sarà il Milan ad avere una sfida decisiva in casa contro il Napoli Women. Ma la giornata da cerchiare in rosso sarà la ventesima (in programma a inizio maggio) quando il calendario proporrà: Fiorentina-Como Women, Napoli Women-Juventus e Inter-Milan, con la Lazio che invece andrà a Parma. Le partenopee, un po' come le bianconere, sono la formazione che ha più sfide dirette visto che alla penultima giornata se la vedrà con il Como Women. All’ultima invece, qualora i giochi fossero ancora aperti, occhi poi a Fiorentina-Lazio. Un finale di stagione dunque ad alto tasso di tensione che potrebbe regalare emozioni e sorprese. E magari anche una qualificazione inaspettata e inedita alla prossima Women's Champions League.

Classifica della Serie A Women - Roma 40, Inter 34, Juventus 29, Lazio 27, Napoli Women 26, Fiorentina 26, Como Women 25, Milan 25, Sassuolo 13, Ternana Women 13, Parma 12, Genoa 9