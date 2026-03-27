TMW Radio Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti

Dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, l'Italia si prepara alla finale playoff che vale il Mondiale contro la Bosnia. Davanti, accanto a Kean, chi mettere tra Retegui e Pio Esposito? Questo il parere delle voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Direi Kean-Pio Esposito rispetto a quanto visto in quest partita".

Massimo Bonanni: "Ad oggi la coppia migliore credo sia Esposito-Kean, Pio perché deve stare lì davanti e Kean ha bisogno di uno con quelle caratteristiche per rendere al meglio. Nel primo tempo ieri davanti siamo andati in difficoltà, a squadra schierata abbiamo poca qualità. Per questo ci serve uno come Esposito".

Stefano Mattei: "Non è più una meteora Pio Esposito. Martedì mi aspetto lui come unica sorpresa al posto di Retegui. Si è visto un anno in Arabia, perdi il ritmo delle partite più importanti. Non è un caso che l'ha sbloccata Tonali, che è in Premier. Pio Esposito credo sarà titolare anche contro la Roma in campionato".

Paolo De Paola: "Vedo Pio Esposito-Kean".

Simone Braglia: "Retegui mi sembra suo fratello ora. Quindi direi Pio Esposito in questo momento".

Arturo Di Napoli: "Retegui? Il campionato è fermo da due settimane per la guerra, ora per noi è dentro o fuori. Pio Esposito sta facendo gol, ha entusiasmo, ha un atteggiamento propositivo. Non c'è neanche da pensarci, deve giocare lui".