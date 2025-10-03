Le italiane non brillano in Europa League. Pari Bologna, Roma ko: risultati e classifica

La seconda giornata della fase campionato è andata in archivio, un turno che non ha sorriso alle italiane. La Roma è stata sconfitta in casa dal Lille, mentre il Bologna, fra le mura amiche, non è andato oltre il pari con il Friburgo. In testa alla classifica c'è la Dinamo Zagabria, poi Midtjylland, Aston Villa, Braga e Lione. La Roma, sconfitta dal Lille, è al quindicesimo posto, mentre il Bologna è alla posizione numero 27.

Europa League, i risultati della seconda giornata

Bologna-Friburgo 1-1

29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)

Roma-Lille 0-1

6' Haraldsson (L)

Brann-Utrecht 1-0

41' Magnusson (B)

Celtic-Braga 0-2

21' Horta (B); 85' Martinez (B)

FCSB-Young Boys 0-2

11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)

Fenerbahce-Nizza 2-1

3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)

Ludogorets-Real Betis 0-2

31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)

Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2

55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)

Viktoria Plzen-Malmo 3-0

34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)

Basilea-Stoccarda 2-0

3' Ajeti (B); 84' Broschinski (B)

Celta Vigo-PAOK 3-1

37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C); 53' Borja Iglesias (C); 71' Swedberg (C)

Porto-Stella Rossa 2-1

9' William Gomes (P); 33' Kostov (S); 90' Mora (P)

Feyenoord-Aston Villa 0-2

61' Buendia (A); 79' McGinn (A)

Genk-Ferencvaros 0-1

44' Varga (F)

Olympique Lione-Salisburgo 2-0

11' Satriano (O); 57' Kluivert (O)

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3

14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19', 72' Ljubicic (D)

Nottingham Forest-Midtjylland 2-3

18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M); 88' Byskov (M); 93' Gibbs-White (N)

Sturm Graz-Rangers 2-1

7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S); 49' Gassama (R)

La classifica aggiornata

1. Din. Zagabria 6 (+4)

2. Midtjylland 6 (+3)

3. Aston Villa 6 (+3)

4. Braga 6 (+3)

5. Lione 6 (+3)

6. Lilla 6 (+2)

7. FC Porto 6 (+2)

8. Plzen 4 (+3)

9. Betis 4 (+2)

10. Friburgo 4 (+1)

11. Ferencvaros 4 (+1)

12. Panathinaikos 3 (+2)

13. Celta Vigo 3 (+1)

14. Basilea 3 (+1)

15. Roma 3 (0)

16. G.A. Eagles 3 (0)

17. Brann 3 (0)

18. Genk 3 (0)

19. Young Boys 3 (-1)

20. Fenerbahce 3 (-1)

21. Ludogorets 3 (-1)

22. Sturm Graz 3 (-1)

23. Stoccarda 3 (-1)

24. FCSB 3 (-1)

25. Nottingham 1 (-1)

26. Stella Rossa 1 (-1)

27. Bologna 1 (-1)

28. PAOK 1 (-2)

29. Celtic 1 (-2)

30. M. Tel Aviv 1 (-2)

31. Nizza 0 (-2)

32. Rangers 0 (-2)

33. Utrecht 0 (-2)

34. Salzburg 0 (-3)

35. Feyenoord 0 (-3)

36. Malmo FF 0 (-4)