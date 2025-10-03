Le italiane non brillano in Europa League. Pari Bologna, Roma ko: risultati e classifica
La seconda giornata della fase campionato è andata in archivio, un turno che non ha sorriso alle italiane. La Roma è stata sconfitta in casa dal Lille, mentre il Bologna, fra le mura amiche, non è andato oltre il pari con il Friburgo. In testa alla classifica c'è la Dinamo Zagabria, poi Midtjylland, Aston Villa, Braga e Lione. La Roma, sconfitta dal Lille, è al quindicesimo posto, mentre il Bologna è alla posizione numero 27.
Europa League, i risultati della seconda giornata
Bologna-Friburgo 1-1
29' Orsolini (B); 57' Adamu (F)
Roma-Lille 0-1
6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0
41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-2
21' Horta (B); 85' Martinez (B)
FCSB-Young Boys 0-2
11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1
3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-2
31' Lo Celso (R); 53' aut. Son (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 1-2
55' Swiderski (P); 75', 82' Smit (G)
Viktoria Plzen-Malmo 3-0
34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V); 53' Spacil (V)
Basilea-Stoccarda 2-0
3' Ajeti (B); 84' Broschinski (B)
Celta Vigo-PAOK 3-1
37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C); 53' Borja Iglesias (C); 71' Swedberg (C)
Porto-Stella Rossa 2-1
9' William Gomes (P); 33' Kostov (S); 90' Mora (P)
Feyenoord-Aston Villa 0-2
61' Buendia (A); 79' McGinn (A)
Genk-Ferencvaros 0-1
44' Varga (F)
Olympique Lione-Salisburgo 2-0
11' Satriano (O); 57' Kluivert (O)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3
14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19', 72' Ljubicic (D)
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3
18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M); 88' Byskov (M); 93' Gibbs-White (N)
Sturm Graz-Rangers 2-1
7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S); 49' Gassama (R)
La classifica aggiornata
1. Din. Zagabria 6 (+4)
2. Midtjylland 6 (+3)
3. Aston Villa 6 (+3)
4. Braga 6 (+3)
5. Lione 6 (+3)
6. Lilla 6 (+2)
7. FC Porto 6 (+2)
8. Plzen 4 (+3)
9. Betis 4 (+2)
10. Friburgo 4 (+1)
11. Ferencvaros 4 (+1)
12. Panathinaikos 3 (+2)
13. Celta Vigo 3 (+1)
14. Basilea 3 (+1)
15. Roma 3 (0)
16. G.A. Eagles 3 (0)
17. Brann 3 (0)
18. Genk 3 (0)
19. Young Boys 3 (-1)
20. Fenerbahce 3 (-1)
21. Ludogorets 3 (-1)
22. Sturm Graz 3 (-1)
23. Stoccarda 3 (-1)
24. FCSB 3 (-1)
25. Nottingham 1 (-1)
26. Stella Rossa 1 (-1)
27. Bologna 1 (-1)
28. PAOK 1 (-2)
29. Celtic 1 (-2)
30. M. Tel Aviv 1 (-2)
31. Nizza 0 (-2)
32. Rangers 0 (-2)
33. Utrecht 0 (-2)
34. Salzburg 0 (-3)
35. Feyenoord 0 (-3)
36. Malmo FF 0 (-4)
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.